3D-печать пищевых продуктов: ученые напечатали конфеты

Новости технологии:Чтобы продемонстрировать возможности 3D-печати пищевых продуктов, в качестве печатных красок обычно использовались шоколадные конфеты.

Инженеры из Сингапурского университета технологий и дизайна создали материалы и метод, который позволяет печатать на 3D-принтере изделия из шоколадных смесей при комнатной температуре. В качестве демонстрации они напечатали шоколадную конфету с жидкой начинкой, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports.

При 3D-печати шоколадом материал обычно нагревают до температуры плавления — около 30-36 °C. Для выполнения этих условий необходимо следить за температурой печатающей головки — это усложняет процесс и делает его дороже.

Исследователи предложили способ упростить процесс печати шоколадом — их метод предполагает использование смеси с нужной вязкостью и другими свойствами.

Чтобы продемонстрировать результаты работы, ученые напечатали конфеты из шоколадного сиропа Hersheys и шоколадной пасты Nutella, добавив в них какао различной концентрации.