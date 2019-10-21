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Раз, два, три, четыре: ИИ может помочь определить, сколько людей в толпе

Раз, два, три, четыре: ИИ может помочь определить, сколько людей в толпе
20:47 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости технологии:Искусственный интеллект может за секунды посчитать количество людей в толпе.

Исследователи из Германского центра авиации и космонавтики разработали метод, использующий ИИ, который может улучшить подсчет людей в толпе. Он может справиться с вычислениями всего за несколько секунд.

Для создания системы команда вручную обработала более 250 снимков толпы, сделанных с самолетов, беспилотников и вертолетов, вручную посчитала количество людей, а затем использовала данные для обучения алгоритма MRCNet. Он делит каждое изображение на маленькие квадратики и анализирует, сколько людей находится в каждом из них.

Результаты системы оказались лучше, чем у других систем оценки толпы, основанных на искусственном интеллекте, и на 15% точнее, чем у ближайшего конкурента. Система работает намного быстрее — ей достаточно 0,03 миллисекунд для вычисления количества людей в отдельном квадрате.

Пока команда тестирует ИИ только в лабораторных условиях, но ученые надеются вскоре установить систему на самолеты и вертолеты для проведения подсчетов в режиме реального времени.

ИИ лучше, чем люди расшифровывает поврежденные тексты на древнегреческих табличках

"В некоторых областях эта технология может быть очень полезной, — отметили исследователи. — Организаторам протестов и правительствам часто не нужны реальные цифры, им нужны маркетинговые данные. Однако наш ИИ будет объективным инструментом для измерения этого числа".

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Технологии, Искусственный интеллект, Толпа, Техно, ИИ.
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