Летающий автомобиль Lilium поднялся в воздух (Видео)

Новости технологии:В мае 2019 года Lilium показало первый испытательный взлет – зависание на несколько секунд, а потом посадка.

Немецкий стартап успешно завершил первый этап летных испытаний. Теперь всем известно, что прототип пятиместного летающего автомобиля вертикального взлета и посадки способен подняться в воздух благодаря 36 роторам, разгоняющих транспортное средство до скорости 100 км/ч.

На новых кадрах видно, что самолет переходит из вертикального полета в горизонтальный, что является ключевым маневром для так называемых электрических самолетов вертикального взлета и посадки.

По словам Lilium, переход от вертикального взлета к прямому полету является "одной из самых больших проблем аэрокосмической отрасли".

Конечно же самолет Lilium выделяется среди нынешнего поколения стартапов "летающих автомобилей": кабина в форме яйца для размещения 5 человек, взгроможденная на шасси с парой поворотных крыльев. Крылья оснащены 36 электрическими реактивными двигателями, которые имеют свойства наклоняться для вертикального взлета, а затем смещаются вперед для горизонтального полета. В отличие от конкурентов, воздушное такси Lilium лишено хвостового оперения и пропеллеров.

Как сообщается, к 2025 году такой проект станет полноценным летающим такси Lilium Jet, способным преодолевать 300 километров и развивать максимальную скорость до 300 км/ч. Подобные характеристики позволят Lilium Jet летать не только в пределах мегаполисов, а даже совершать региональные перелеты.