Игры Electronic Arts, возможно, вернутся в Steam (Фото)

Новости технологии:Electronic Arts уже давно отказалась от Steam, и выпускает свои новые проекты для PC в Origin.

В Сети появились намеки, что компания снова подружится с Valve.

Первый намек появился еще с анонса нового дизайна библиотеки Steam. Тогда на изображениях появилась обложка Mirror’s Edge Catalyst, которой нет в магазине Valve. Вчера Steam DataBase засек обновление для неизвестного тестового приложения, в которое добавили строчку "steam://run/570 › origin://rungame/test1". Похоже, что кто-то тестирует интеграцию Origin со Steam.

На этом странности не заканчиваются. Пользователи только недавно заметили, что еще 24 декабря 2018 года неизвестный играл в The Saboteur через Steam, хотя игры до сих пор нет в библиотеке магазина.

Последней зацепкой стало недавнее обновление Dragon Age 2, появление новых языковых пакетов для игры и странные телодвижения с тегами по жанрам.

Возможно, что EA вернется в Steam, но только со старыми добрыми играми, вроде первых Dead Space, Mass Effect и Dragon Age.