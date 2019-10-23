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Ты ничего не заметишь: Microsoft представила новую технологию изменения VR-среды

Ты ничего не заметишь: Microsoft представила новую технологию изменения VR-среды
17:39 Сегодня Телеграф hightech.fm

Новости технологии:Компания Microsoft предложила технологию, позволяющую незаметно для пользователя менять виртуальную среду в VR-шлеме.

Система отслеживает направление взгляда пользователя и меняет только среду в области периферического зрения. Об этом говорится на сайте Microsoft.

Изменения будут проходить в поле зрения пользователя, однако он просто не будет замечать этого. Таким образом разработчики собираются повысить заинтересованность пользователя в VR-среде и интерактивность процесса.

Помимо отслеживания направления взгляда, система будет анализировать когнитивную нагрузку пользователя, диаметр зрачков и настроение. Это позволит подстроить VR-среду под реакцию человека.

Одна из демонстрационных моделей этой технологии позволяет человеку ходить по виртуальному музею и менять картины в периферическом зрении в зависимости от предпочтений пользователей.

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Недавно Microsoft выпустила новую версию приложения Seeing AI, которое с помощью технологии компьютерного зрения позволит слепым и слабовидящим людям "просматривать" фотографии на смартфоне или компьютере.

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Microsoft, Технологии, Техно, VR-среда.
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