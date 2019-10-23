Meizu представила электрическую зубную щетку Sonic за $42 (Фото)

Новости технологии:Компания Meizu показала свою первую зубную щетку - Meizu Sonic.

Новинка получила пластиковый корпус, на котором установили кнопку питания, а также индикаторы режима чистки зубов и заряда батареи. Meizu Sonic оснастили защитой от брызг IPX7 и насадками, производством которых занимается американская компания DuPont.

Из особенностей новинки можно выделить специальный моторчик. Благодаря ему, во время работы устройства, паста не съезжает с насадки. Проработает новинка до 30 дней. Щётку надо заряжать с помощью док-станции, которая идёт в комплекте.

Цена и когда ждать

Meizu Sonic поступит в продажу 28 октября с ценником в $42. Насадки к щётке будут продавать по $7. Кстати, их можно будет заказать с международной доставкой прямо с официального сайте компании.