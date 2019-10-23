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Среда, 23.10.2019
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Meizu представила электрическую зубную щетку Sonic за $42 (Фото)

Meizu представила электрическую зубную щетку Sonic за $42 (Фото)
20:58 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Компания Meizu показала свою первую зубную щетку - Meizu Sonic.

Новинка получила пластиковый корпус, на котором установили кнопку питания, а также индикаторы режима чистки зубов и заряда батареи. Meizu Sonic оснастили защитой от брызг IPX7 и насадками, производством которых занимается американская компания DuPont.

Из особенностей новинки можно выделить специальный моторчик. Благодаря ему, во время работы устройства, паста не съезжает с насадки. Проработает новинка до 30 дней. Щётку надо заряжать с помощью док-станции, которая идёт в комплекте.

Цена и когда ждать 

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Meizu Sonic поступит в продажу 28 октября с ценником в $42. Насадки к щётке будут продавать по $7. Кстати, их можно будет заказать с международной доставкой прямо с официального сайте компании.

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Все по теме:

Зубная щетка, Meizu, Meizu Sonic, Электрическая зубная щетка.
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