Xperia 1 Professional Edition: Sony представила обновленную версию смартфона (Фото)

Новости технологии:Новый флагман позиционируют для профессионалов: монтажеров, фотографов и геймеров.

Что улучшили

Экран флагмана теперь поддерживает расширенное цветовое пространство ITU-R BT.2020. Также есть приложения Imaging Edge Mobile и Transfer & Tagging add для синхронизации с камерами Sony Alpha и быстрого обмена файлами с ними.

Кроме того, гаджет подключается к проводной сети через USB Type-C, что должно обеспечить более стабильное соединение с сетью.

И на этом все. В остальном это тот же Xperia 1: 6,5-дюймовый OLED дисплей с соотношением сторон 21:9 и разрешением 3840×1644p, процессор Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной памяти, аккумулятор емкостью 3300 мАч, тройная основная камера и 8-мегапиксельная фронталка.

Цена

За такие незначительные "улучшения" придется серьезно раскошелиться: Sony Xperia 1 Professional Edition оценили в $1320. Продажи в Японии стартуют 25 октября.