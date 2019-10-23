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Среда, 23.10.2019
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Xperia 1 Professional Edition: Sony представила обновленную версию смартфона (Фото)
Xperia 1 Professional Edition: Sony представила обновленную версию смартфона (Фото)

Xperia 1 Professional Edition: Sony представила обновленную версию смартфона (Фото)

Смотрите фото (3)
Xperia 1 Professional Edition: Sony представила обновленную версию смартфона (Фото)
22:37 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Новый флагман позиционируют для профессионалов: монтажеров, фотографов и геймеров.

Что улучшили

Экран флагмана теперь поддерживает расширенное цветовое пространство ITU-R BT.2020. Также есть приложения Imaging Edge Mobile и Transfer & Tagging add для синхронизации с камерами Sony Alpha и быстрого обмена файлами с ними.

Кроме того, гаджет подключается к проводной сети через USB Type-C, что должно обеспечить более стабильное соединение с сетью.

И на этом все. В остальном это тот же Xperia 1: 6,5-дюймовый OLED дисплей с соотношением сторон 21:9 и разрешением 3840×1644p, процессор Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной памяти, аккумулятор емкостью 3300 мАч, тройная основная камера и 8-мегапиксельная фронталка.

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Цена

За такие незначительные "улучшения" придется серьезно раскошелиться: Sony Xperia 1 Professional Edition оценили в $1320. Продажи в Японии стартуют 25 октября.

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Смартфон, Sony, Улучшенная версия, Sony Xperia 1 Professional Edition.
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