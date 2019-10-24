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Samsung представит новый процессор для новых смартфонов серии Galaxy A

Samsung представит новый процессор для новых смартфонов серии Galaxy A
09:00 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото:pixabay

Новости технологии:Авторитетные инсайдеры уже высказали свои мнения относительно будущей новинки.

Компания Samsung готовится к презентации нового мобильного процессора семейства Exynos. 

По слухам, представят новинку уже совсем скоро. А представители Samsung подчеркивают, что новый процессор будет еще лучше выполнять задачи, связанные с использованием искусственного интеллекта, сообщает Wccftech.

В качестве проморолика компания выложила 10-секундную анимацию с намеком на скорость нового чипа, который буквально "разрезает границы".

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Что может представить Samsung? По мнению AndroidSain, речь идет об однокристальной системе Exynos 9630. Именно она станет основой для новых смартфонов серии Galaxy A, презентация которых состоится в декабре-январе.

Инсайдер Ice universe уверен, что потенциально Samsung может представить любой из следующих процессоров: Exynos 9630, 9710 или 9830.

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Все по теме:

Samsung, Смартфоны, Технологии, Телефоны, Техно, Exynos, Galaxy A.
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