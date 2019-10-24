Samsung представит новый процессор для новых смартфонов серии Galaxy A

Новости технологии:Авторитетные инсайдеры уже высказали свои мнения относительно будущей новинки.

Компания Samsung готовится к презентации нового мобильного процессора семейства Exynos.

По слухам, представят новинку уже совсем скоро. А представители Samsung подчеркивают, что новый процессор будет еще лучше выполнять задачи, связанные с использованием искусственного интеллекта, сообщает Wccftech.

В качестве проморолика компания выложила 10-секундную анимацию с намеком на скорость нового чипа, который буквально "разрезает границы".

Что может представить Samsung? По мнению AndroidSain, речь идет об однокристальной системе Exynos 9630. Именно она станет основой для новых смартфонов серии Galaxy A, презентация которых состоится в декабре-январе.

Инсайдер Ice universe уверен, что потенциально Samsung может представить любой из следующих процессоров: Exynos 9630, 9710 или 9830.