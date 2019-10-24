Скачать
Четверг, 24.10.2019
Дайджест главных новостей Украины и мира 23 октября
Дайджест главных новостей Украины и мира 23 октября
Дубилет ответил всем "тем, кто все же верит в старую добрую бумагу"
Дубилет ответил всем "тем, кто все же верит в старую добрую бумагу"
Пакьяо намерен перехватить соперника у Ломаченко
Пакьяо намерен перехватить соперника у Ломаченко
Приметы и обряды на 24 октября - Филиппов день
Приметы и обряды на 24 октября - Филиппов день

Сбрасываем маски: Instagram избавится от популярных фильтров

Сбрасываем маски: Instagram избавится от популярных фильтров
09:38 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости технологии:Всего в прошлом году маски, которые меняют лицо использовали более миллиарда человек.

Социальная сеть Instagram решила отказаться от масок красоты, которые создают эффект будто пользователь перенес пластическую операцию.

Как информирует The Independent, платформа дополненной реальности Spark AR, которая создает фильтры, заявила, что удалит все эффекты, имитирующие изменения как после пластики, из галереи Instagram.

Почему отказываются? Компания провела исследование за 2018 год и выяснила, что такие фильтры приводят к явлению, которое называется "телесное дисморфичное расстройство Snapchat". Это психическое расстройство, при котором человек очень встревожен из-за некоторых даже незначительных дефектов лица и тела.

Facebook готовит большое обновление своей веб-версии

Еще ранее исследования Американской академии пластической хирургии показало, что начиная с 2016 года пластические хирурги начать получать запрос на операции, которые помогали лучше выглядеть на селфи. В ходе опроса в 2017 году 55% хирургов рассказали, что делают пластику лица именно в "селфи-формате".

Особенно негативно маски могут влиять на психику подростков или детей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Соцсети, Социальные сети, Instagram, Технологии, Маски, Техно, Фильтры.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ракицкий забил шикарный гол в Лиге чемпионов (Видео)
02 Первый прошел: нардепа Качуру протестировали на детекторе лжи (Видео)
03 Нардеп "Слуги народа" Дубинский тоже прошел полиграф (Видео)
04 Суд обязал Госдеп обнародовать документы по Украине
05 В Минобороне рассказали, как на оккупированный Донбасс заходит спецназ РФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Результаты и видеообзоры матчей Лиги чемпионов 23 октября
Результаты и видеообзоры матчей Лиги чемпионов 23 октября
США покидают Парижское соглашение по климату
США покидают Парижское соглашение по климату
Наслаждаемся остатками &quot;бабьего лета&quot;: прогноз погоды на сегодня
Остатки "бабьего лета": прогноз погоды на сегодня
Сбрасываем маски: Instagram избавится от популярных фильтров
Сбрасываем маски: Instagram избавится от популярных фильтров
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь