Facebook готовит большое обновление своей веб-версии

Соцсеть уже рассылает пользователям приглашения с предложением попробовать новый дизайн.

Что нового? В приглашении сказано, что в новом дизайне будет проще работать поиск и навигация. Также разработчики увеличили размеры шрифтов интерфейса.

Еще одна интересная фишка – возможность сохранять ленту на той позиции, где пользователь закончил читать.

#Facebook #beta dark mode for desktop is almost awesome! pic.twitter.com/JGR5UYnHFd

— Mantas Rukuiža (@MantasRukuiza) October 14, 2019