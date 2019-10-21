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Facebook готовит большое обновление своей веб-версии

Facebook готовит большое обновление своей веб-версии
20:03 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости технологии:Сейчас известно несколько деталей, в частности, что лента Facebook получит темный режим.

Соцсеть уже рассылает пользователям приглашения с предложением попробовать новый дизайн.

Что нового? В приглашении сказано, что в новом дизайне будет проще работать поиск и навигация. Также разработчики увеличили размеры шрифтов интерфейса.

Еще одна интересная фишка – возможность сохранять ленту на той позиции, где пользователь закончил читать.

Что касается темного режима, то пользователи отмечают: в таком виде лента сети становится немного похожей на ленту Twitter, который недавно тоже изменил дизайн.

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Пока доступна только тестовая версия. Кстати, если пользователь перешел на темную тему, но это ему не понравится, то в настройках можно вернуться к классическому внешнему виду интерфейса.

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Все по теме:

Facebook, Социальная сеть, Технологии, Соцсеть, Дизайн, Техно, Темный режим.
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