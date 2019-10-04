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Суды могут обязать Facebook удалять оскорбительный контент

Суды могут обязать Facebook удалять оскорбительный контент
16:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости технологии:Интернет-платформы вроде Facebook должны искать и удалять оскорбления, аналогичные тем, что были признаны тем или иным судом противоправными.

Европейский суд постановил, что Facebook и другие соцсети должны глобально искать и удалять оскорбления, признанные противоправными судом любой отдельно взятой страны. Об этом сообщает The New York Times.

"Facebook может быть вынужден удалять сообщения в глобальном масштабе, если их содержание будет признано клеветническим или иным образом незаконным", - говорится в сообщении.

Решение суда устанавливает новый критерий для соответствия европейским законам, регулирующим Интернет, что дает европейским странам возможность применять запросы на удаление контента на международном уровне. 

Таким образом соцсети могут обязать искать повторяющиеся слово в слово или похожие по смыслу высказывания, и удалять их. При этом данное требование распространится не только на страну, в которой будет вынесено соответствующее судебное решение, но и на весь мир.

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Решение Европейского суда было принято на фоне запроса Верховного суда Австрии разъяснить ситуацию с требованиями бывшего австрийского политика Евы Главишниг-Писчек удалить оскорбительные комментарии и все другие схожие лексически и по смыслу выражения в её адрес не только в рамках австрийской ветки Facebook, но и по всему миру.

В Facebook не довольны решением суда. Соцсеть заявила, что это подрывает давний принцип, согласно которому одна страна не имеет права навязывать свои законы в отношении трактовки свободы мнений.

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Facebook, Соцсети, Социальные сети, Технологии, Техно.
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