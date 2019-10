Суды могут обязать Facebook удалять оскорбительный контент

Европейский суд постановил, что Facebook и другие соцсети должны глобально искать и удалять оскорбления, признанные противоправными судом любой отдельно взятой страны. Об этом сообщает The New York Times.

"Facebook может быть вынужден удалять сообщения в глобальном масштабе, если их содержание будет признано клеветническим или иным образом незаконным", - говорится в сообщении.

Решение суда устанавливает новый критерий для соответствия европейским законам, регулирующим Интернет, что дает европейским странам возможность применять запросы на удаление контента на международном уровне.

#ECJ : #EU law does not preclude a host provider such as #Facebook from being ordered to remove identical and, in certain circumstances, equivalent comments previously declared to be illegal https://t.co/BXuldkaxWx

— EU Court of Justice (@EUCourtPress) October 3, 2019