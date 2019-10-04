Суды могут обязать Facebook удалять оскорбительный контент

Новости технологии:Интернет-платформы вроде Facebook должны искать и удалять оскорбления, аналогичные тем, что были признаны тем или иным судом противоправными.

Европейский суд постановил, что Facebook и другие соцсети должны глобально искать и удалять оскорбления, признанные противоправными судом любой отдельно взятой страны. Об этом сообщает The New York Times.

"Facebook может быть вынужден удалять сообщения в глобальном масштабе, если их содержание будет признано клеветническим или иным образом незаконным", - говорится в сообщении.

Решение суда устанавливает новый критерий для соответствия европейским законам, регулирующим Интернет, что дает европейским странам возможность применять запросы на удаление контента на международном уровне.

#ECJ : #EU law does not preclude a host provider such as #Facebook from being ordered to remove identical and, in certain circumstances, equivalent comments previously declared to be illegal https://t.co/BXuldkaxWx — EU Court of Justice (@EUCourtPress) October 3, 2019

Таким образом соцсети могут обязать искать повторяющиеся слово в слово или похожие по смыслу высказывания, и удалять их. При этом данное требование распространится не только на страну, в которой будет вынесено соответствующее судебное решение, но и на весь мир.

Решение Европейского суда было принято на фоне запроса Верховного суда Австрии разъяснить ситуацию с требованиями бывшего австрийского политика Евы Главишниг-Писчек удалить оскорбительные комментарии и все другие схожие лексически и по смыслу выражения в её адрес не только в рамках австрийской ветки Facebook, но и по всему миру.

В Facebook не довольны решением суда. Соцсеть заявила, что это подрывает давний принцип, согласно которому одна страна не имеет права навязывать свои законы в отношении трактовки свободы мнений.