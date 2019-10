Instagram запустил мессенджер "Threads", предназначенный для общения с близкими друзьями (Фото)

Новости технологии:Сегодня компания запустила для категории "избранных" пользователей отдельный мессенджер.

Приложение назвали Threads и на его основном экране всегда отображается камера, чтобы пользователи могли быстро записать что-то и отправить друзьям. Если у вас нет списка близких друзей, мессенджер предложит создать его из ваших подписчиков.

Главной особенностью Threads являются статусы с эмодзи. Их можно установить вручную или включить в настройках функцию автоматического изменения. По местоположению приложение будет выставлять статус за вас. Например, если вы в аэропорту, то статус будет At the airport, если дома - At home и т.д. По словам разработчиков, точные координаты пользователей компания раскрывать не будет.

Приложение Threads уже можно скачать в магазинах Google Play Store и App Store.

