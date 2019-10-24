Тройная камера, но без NFC-модуля: Honor 9X вышел на глобальном рынке

Новости технологии:Суббренд Huawei еще в июле анонсировал в Китае смартфон Honor 9X, а теперь новинка наконец-то добралась до глобального рынка.

Что известно?

Как и предполагалось ранее, устройство отличается от своего китайского брата. Новинку оснастили процессором Kirin 710F, вместо более мощного Kirin 810, а также сканером отпечатков пальцев на задней стороне. Смартфон получил 6.59-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+, 4/6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ, аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой, порт USB-C, а также двойную основную камеру на 48 Мп + 2 Мп и выдвижную фронтальную на 16 Мп.

В устройстве есть NFC-модуль для бесконтактных платежей Google Pay. Работает новинка на Android 9 Pie с оболочкой EMUI 9. В отличие от флагманской серии Mate 30, в глобальной версии Honor 9X сервисы Google присутствуют.

Кроме обычного Honor 9X, китайский производитель также показал специальную модель Honor 9X Premium. Смартфон отличается тройной основной камерой, но при это у него нет NFC-модуля.

Цена и когда ждать?

Продажи смартфонов стартуют в ближайшие дни с ценником от 265 долларов США. Когда новинки появятся в Украине, пока неизвестно.