Компания Xiaomi представила "умный" унитаз с подогревом (Фото)

Новости технологии:В ассортименте Xiaomi уже есть унитазы, однако эта новинка - настоящий флагман.

Что в нем "умного"?

Внешне унитаз Xiaomi выглядит как обычный, а сделан из керамики. Вот только нет отдельного сливного бачка: вместо этого производитель заморочился и сделал внутреннюю систему с прямой подачей воды. Причем количество воды для одного слива регулируется. В основном это 4,3 литра, хотя в обычных унитазах сливается в два раза больше.

Сам сливной кран сделан из антибактериального пластика ABS. Есть функция биде - с возможностью регулировать температуру и напор воды.

После каждого слива унитаз автоматически очищается моющим средством, водой и воздухом. Производитель уверяет, что в результате нейтрализуется до 99% микробов. Кроме того, сиденье унитаза оснащено трехступенчатым подогревом.

Управлять "умными" функциями можно двумя способами: либо с помощью пульта, который идет в комплекте, либо через приложение на смартфоне. Также унитаз подключается к экосистеме Mi Home.

Цена

Унитаз представлен на краудфандинговой площадке Xiaomi и стоит $410.