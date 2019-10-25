Может поднять на борт танк: в США тестируют новое судно на воздушной подушке (Видео)

Новости технологии:ВМС США испытывают новое судно на воздушной подушке. Оно может перевозить до 70 т грузов.

Военно-морские силы США готовятся к испытанию cудна на воздушной подушке нового поколения под названием Ship to Shore Connector. Предназначенное для того, чтобы быстро переправлять средства морской пехоты, материалы и другое оборудование, оно способно заменить сразу десятки других судов.

Площадь судна схожа со старыми кораблями — около 150 кв. м. При этом передняя рампа позволяет транспортным средствам и вилочным погрузчикам сразу въезжать в грузовое пространство, а затем выезжать оттуда. Судно на воздушной подушке может самостоятельно спускаться с корабля в воду.

При этом новое судно может перевозить до 74 т грузов, что является рекордом среди морских средств передвижения подобного класса. Этого достаточно для перевозки танка M1A1 Abrams — самой тяжелой спецтехники в арсенале армии США.

Ship to Shore Connector оснащен четырьмя новыми газотурбинными двигателями Rolls-Royce MT7, суммарная мощность которых составляет 25 тыс. лошадиных сил, что позволяет кораблю развивать скорость до 65 км/час. Двигатель для судна на воздушной подушке лишен обтекателей ради уменьшения веса, а его детали сделаны из алюминиевых сплавов, не боящихся соленой морской воды.

ВМС США планируют произвести 72 таких судна. По их данным, поставки должны начаться в 2019 году, армия начнет использовать их в 2020 году.