ВМС США пополнились еще одной атомной субмариной

В боевой состав Военно-морских сил США на церемонии в городе Гротон приняли ударную атомную подводную лодку USS Oregon SSN 793, оснащенную 12-ю крылатыми ракетами Tomahawk.

Об этом сообщается на сайте Пентагона.

"Oregon является 20-й подводной лодкой класса "Вирджиния", которая имеет специальное звукопоглощающее покрытие корпуса и малошумную двигательную установку. Подлодки этого типа способны развивать скорость более 25 узлов и находиться на боевом дежурстве под водой в течение нескольких месяцев", – говорится в сообщении.

USS OREGON: Christening ceremony begins. The Oregon is a Virginia class submarine that will hold a crew of 135. Seeing it in person is pretty incredible. @TheCODaily pic.twitter.com/q35522bA9n

— Samantha O'Connor (@Samoco91) October 5, 2019