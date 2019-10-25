Проблемное обновление: macOS Catalina сломала ряд устройств Apple

Новости технологии:macOS Catalina превращает некоторые модели Mac в "кирпичи".

Некоторые владельцы компьютеров Apple сообщают об "окирпичивании" устройств после обновления до macOS Catalina. Вероятно, проблема связана с обновлением EFI (Extensible Firmware Interface).

Пользователи открыли несколько веток на форуме поддержки Apple. По их сообщениям, на экране отображается только иконка папки и никакие комбинации клавиш для режима восстановления не срабатывают.

В основном проблема распространена среди владельцев MacBook Pro, MacBook Air и iMac, вышедших до 2015 года. Ряд сообщений указывают на повреждение прошивки EFI, из-за чего компьютеры перестали работать.

Устранить проблему можно только в сервисном центре — специалисты перепрограммируют EFI напрямую, но не бесплатно.

Сама Apple пока не прокомментировала ситуацию.