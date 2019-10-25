10 дней без подзарядки: смартфон Hisense A5 с самым экономичным экраном

Новости технологии:Китайский производитель электроники Hisense представил новый смартфон Hisense A5.

Главной особенностью новинки стал крупный монохромный дисплей на основе электронных чернил. Основные характеристики. Hisense A5 оборудован 5,83-дюймовым E-Ink дисплеем. При этом смартфон работает на базе полноценной версии Android 9.0 Pie, сообщает gizmochina.

Работает новинка на базе процессора Snapdragon 439. В модели установлено 4 ГБ оперативной памяти, емкость встроенного накопителя зависит от модификации доступна как версия на 32 ГБ, так и на 64 ГБ. Дополнительно расширить дисковое пространство можно с помощью microSD-карт с максимальной емкостью до 256 ГБ.

Смартфон оснащен вспышкой и единственной основной камерой разрешения 13 Мп (f / 2.0). На фронтальной панели разместилась селфи-камера на 5 Мп (f / 1.9).

Необычный смартфон Hisense A5 получил единственный экран E Ink pic.twitter.com/x6fDgQCAki — (@anggiecesha) 24 октября 2019 г.

Работает гаджет от аккумулятора емкостью 4000 мач, таким образом, по заявлению производителя, смартфон может обеспечить до 10 дней автономной работы. Кроме того, Hisense A5 поддерживает подключение внешних USB-аксессуаров по OTG.

Цена

Стоимость Hisense A5 составляет 169 долларов (около 4 200 гривен) за версию с 4/32 ГБ памяти. Модель с 4/64 ГБ обойдется в 212 долларов (около 5 300 гривен).