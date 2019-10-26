Вторая бета-версия Android 10: Samsung позаботился о смартфонах серии Galaxy S10 (Фото)

Новости технологии:Разработчики Samsung спустя три недели после анонса бета-версии Android 10 для флагманов Galaxy S10, выпустили вторую тестовую сборку системы.

Что известно

Обновление уже начали получать участники тестирования в Германии, Южной Корее и США. Прошивка весит более 600 Мб и вышла с номерами G97*FXXU3ZSJF, G97*USQU2ZSJF и G97*NKSU3ZSJF соответственно. В ней разработчики компании поработали над ошибками.

Например, исправили проблему со сканером отпечатков пальцев, которую обнаружил пользователь, когда наклеил на своё устройство дешёвую защитную плёнку. Из-за этого даже некоторые банки отключили доступ к своим приложениям по отпечатку на смартфонах. Другие изменения в прошивке включают в себя улучшенную работу оболочки, батареи, камеры, а также галереи и менеджера загрузок.

Ранее сообщалось, что Samsung представит новый процессор для новых смартфонов серии Galaxy A.