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Появились первые фото Huawei Nova 6 5G с двойной камерой

Появились первые фото Huawei Nova 6 5G с двойной камерой
20:14 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Компания Huawei в этом году представила 5 устройств линейки Nova 5 и, похоже, на этом производитель остановится.

Сейчас в сети появилось изображение уже следующего поколения смартфона.

Что известно?

Пресс-рендер Huawei Nova 6 опубликовало индийское издание 91mobiles. Аппарат, согласно утечке, получит широкоформатный дисплей с вырезом в левом углу для двойной селфи-камеры, как у Galaxy S10+. Кстати, такой же "дырявый" экран приписывают флагману Honor V30 Pro. Еще Nova 6 оснастят основной камерой с четырьмя модулями и классическим сканером отпечатков пальцев. Его разместят не на задней стороне, а сбоку.

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Подробности о характеристиках новинки источник не раскрыл. Лишь известно, что аппарат будет поддерживать сеть пятого поколения (5G).  Когда выйдет Huawei Nova 6, пока неизвестно. Скорее всего, его покажут в конце этого или в начале следующего года.

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Гаджеты, Смартфоны, Анонс, Huawei, Релиз, Флагманы, Huawei Nova 6.
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