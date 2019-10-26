Появились первые фото Huawei Nova 6 5G с двойной камерой

Сейчас в сети появилось изображение уже следующего поколения смартфона.
Что известно?
Пресс-рендер Huawei Nova 6 опубликовало индийское издание 91mobiles. Аппарат, согласно утечке, получит широкоформатный дисплей с вырезом в левом углу для двойной селфи-камеры, как у Galaxy S10+. Кстати, такой же "дырявый" экран приписывают флагману Honor V30 Pro. Еще Nova 6 оснастят основной камерой с четырьмя модулями и классическим сканером отпечатков пальцев. Его разместят не на задней стороне, а сбоку.
В Сети появился рендер смартфона Huawei Nova 6 5G https://t.co/dywlC655gi pic.twitter.com/FAjFAWulBl
— @UfaTime) 26 октября 2019 г.
Подробности о характеристиках новинки источник не раскрыл. Лишь известно, что аппарат будет поддерживать сеть пятого поколения (5G). Когда выйдет Huawei Nova 6, пока неизвестно. Скорее всего, его покажут в конце этого или в начале следующего года.