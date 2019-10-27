Необычная игрушка: Xiaomi выпустила умный кубик Рубика

Правда, эта разработка значительно отличается от классического кубика Рубика.
Как пишет gizmochina, новинка уже появилась на фирменном портале коллективного финансирования.
Что известно о разработке? Классический метод на этом дейвайсе не работает. Он имеет 6-осевой датчик, отслеживающий каждое вращение. Информация синхронизируется с приложением на смартфоне.
При этом в программе можно выбрать один из девяти уровней сложности. Приложение запоминает все действия, а также может давать подсказки в процессе.
Rubik's Cube можно подключить к приложению MIJIA для управления устройствами цифрового дома. На каждый поворот кубика можно установить какую-то функцию, например, переключать свет.
Цена. Mijia Rubik's Cube оценен в 11 долларов (275 гривен).