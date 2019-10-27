Скачать
Воскресенье, 27.10.2019
"Слова приведут к гневу": Вакарчук предупредил Зеленского
"Слова приведут к гневу": Вакарчук предупредил Зеленского
"Стыдно": Сенцов отреагировал на встречу Зеленского с добровольцами в Золотом
"Стыдно": Сенцов отреагировал на встречу Зеленского с добровольцами
Десна нанесла Львову сокрушительное поражение в матче УПЛ
Десна нанесла Львову сокрушительное поражение в матче УПЛ
Нетрадиционная медицина: технологии будущего, которые обеспечат вам бессмертие
Нетрадиционная медицина: технологии будущего, которые обеспечат вам бессмертие

Нетрадиционная медицина: технологии будущего, которые обеспечат вам бессмертие

Нетрадиционная медицина: технологии будущего, которые обеспечат вам бессмертие
18:27 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости технологии:Ученые и предприниматели прилагают огромные усилия, чтобы найти эффективное средство против старения.

Однако большинство из "перспективных" способов сомнительны, а их создатели, похоже, заинтересованы только в финансовом вознаграждении. Издание Wired подготовило обзор самых необычных идей, которые обещают "вечную молодость".

По некоторым оценкам, в прошлом году на борьбу со старением люди потратили 43 миллиарда долларов. И хоть единственный научно подтвержденный способ продлить молодость – это физическая активность и правильное питание, люди продолжают надеяться на появление "таблетки бессмертия".

А значит, появляется немало стартапов, которые обещают продлить жизнь, а ученые проводят странные эксперименты, чтобы одержать победу над старостью.

Замена конечностей

Итальянская компания Skorpion Medical создает персонализированные устройства для пожилых людей. Среди их продукции – слуховые аппараты, персонализированные ходунки и даже напечатанная на 3D-принтере инвалидная коляска.

Криогенное замораживание

С научной точки зрения криогенные технологии остаются сомнительными. Тем не менее, их популярность растет. Среди людей, которые планируют найти бессмертие с помощью заморозки, основатель PayPal Питер Тиль, ученый Рэй Курцвейл и российский трансгуманист Алексей Самыкин. Курцвейл верит, что после 2050 года решат проблему старения.

Криосауны

Если заморозка на несколько десятилетий кажется вам слишком экстремальной, решение - криосауны. Трехминутное погружение в жидкий азот с температурой ниже -100 ° C должно разрушить поврежденные и злокачественные ткани, а также снизить воспаление. Кроме того, это якобы повышает иммунитет и ускоряет обмен веществ. Научной основы у подобной терапии, впрочем, нет. 

Озон и ультрафиолет 

Необычная процедура – обработка кожи озоном и ультрафиолетом. Озон считают эффективным противовоспалительным средством, которое к тому же повышает иммунитет.

Нейросеть решает задачу трех тел намного быстрее, чем человек

Защита нервных клеток

Фермент NAD + играет важную роль в метаболизме, старении клеток и защите нейронов. Однако с возрастом его уровни снижаются. Некоторые ученые уверены, что повернуть этот процесс можно с помощью биодобавок, содержащих молекулу - предшественника NAD +.

В экспериментах с мышами соединение действительно вернуло молодость подопытным животным, однако нет гарантий, что оно окажется эффективным и для человека.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Старение, Медицина, Технологии, Будущее, Бессмертие, Технологии будущего, Жить вечно.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Детоксикация: 5 продуктов, которые помогут быстро очистить организм
02 Влияет ли группа крови на характер человека?
03 "Слова приведут к гневу": Вакарчук предупредил Зеленского
04 Поздравления с Днем автомобилиста 2019 на украинском языке: стихи, проза, открытки
05 Мисс 50+: в Германии выбрали самую красивую женщину за 50
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Тепла не будет: синоптики дали прогноз на начало недели
Тепла не будет: прогноз погоды на начало недели
СМИ: внедорожник главы Чернигова попал в ДТП
СМИ: внедорожник главы Чернигова попал в ДТП
Помощник Зеленского: Для защиты Золотого есть армия и полиция
Помощник Зеленского: Для защиты Золотого есть армия и полиция
&quot;Он - легенда&quot;: Даша Астафьева прокомментировала снимок с Конором Макгрегором (Фото)
"Он - легенда": Даша Астафьева прокомментировала снимок с Конором Макгрегором (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь