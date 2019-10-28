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Самый популярный iPhone в мире: лидер рейтинга

Самый популярный iPhone в мире: лидер рейтинга
18:38 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости технологии:Эксперты сервиса CIRP (Consumer Intelligence Research Partners) представили новую статистику по самым популярным смартфонам компании Apple.

В рейтинге аналитики принимали во внимание третий фискальный квартал.

Как пишет издание pingvin.pro, в статистике уже учитывали новые модели iPhone 11, 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. И на эти модели приходится всего 19% общей выручки компании за этот квартал. Напомним, эти смартфоны были представлены в начале сентября этого года.

А вот самой популярной является модель iPhone Xr, которую компания представила еще в прошлом году. Этот смартфон был самый бюджетный из всей тройки iPhone.

При этом два другие смартфоны с 2018 года iPhone Xs и iPhone Xs Max обеспечили компании 16% прибыли.

Что известно о iPhone Xr? Смартфон получил одинарную основную камеру 12 Мп и диафрагмой f/1.8. Она имеет режим «Портрет» с улучшенным эффектом боке портретное освещение и функцию оптической стабилизации изображения. Разрешение фронтальной камеры – 7 Мп (f/2.2).

Устройство работает на процессоре A12 Bionic (такой же получили iPhone Xs и iPhone Xs Max). Что касается дизайна, то iPhone Xr имеет традиционный вырез вверху и довольно заметные рамки по периметру.

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Фишкой этого смартфона стала цветовая палитра – кроме классического черного и белого, его можно приобрести в голубом, коралловом, красном и желтом цветах.

Сейчас в Украине iPhone Xr можно купить за 20 тысяч гривен.

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iPhone, Рейтинг, Смартфон, Технологии, Техно.
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