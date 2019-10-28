Call of Duty: Modern Warfare: в игре появится украинский город

Новости технологии:В игре Call of Duty: Modern Warfare появилась локация Donetsk Downtown, на которой можно разглядеть украинский город Донецк.

Заметим, проект от Activision и студии Infinity Ward увидел свет 25 октября на PlayStatin 4, Xbox One и PC.

Детали обновления. В Call of Duty: Modern Warfare пользователям будет доступна многопользовательская карта Donetsk Downtown, на которой одновременно смогут играть до 32 игроков. Разделение и наименование команд не будут иметь ничего общего с существующими формированиями.

Кроме того, карта не воспроизводит реальные боевые действия, зато на одном из скриншотов можно разглядеть заброшенный стадион, напоминающий Донбасс-Арену.

Также следует отметить, что Донецк не фигурирует среди локаций сюжетной кампании, то есть каких-то заранее заготовленных сцен, связанных с городом, тоже не будет.

Центральная часть Донецка служит лишь декорацией. Кроме Донецка, в списке мультиплеерных карт является сирийское поселение и даже лондонская площадь Пикадилли.

Объянение авторов игры. Разработчики Modern Warfare заверили, что хотят изобразить жестокость современных сражений гораздо смелее, чем обычно себе позволяют игры, но платой за это стала замена реальных стран и группировок на вымышленные. К примеру, тот же Донецк фигурирует в Call of Duty: Modern Warfare под названием Верданськ.