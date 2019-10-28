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Call of Duty: Modern Warfare: в игре появится украинский город

Call of Duty: Modern Warfare: в игре появится украинский город
19:40 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:В игре Call of Duty: Modern Warfare появилась локация Donetsk Downtown, на которой можно разглядеть украинский город Донецк.

Заметим, проект от Activision и студии Infinity Ward увидел свет 25 октября на PlayStatin 4, Xbox One и PC.

Детали обновления. В Call of Duty: Modern Warfare пользователям будет доступна многопользовательская карта Donetsk Downtown, на которой одновременно смогут играть до 32 игроков. Разделение и наименование команд не будут иметь ничего общего с существующими формированиями. 

Кроме того, карта не воспроизводит реальные боевые действия, зато на одном из скриншотов можно разглядеть заброшенный стадион, напоминающий Донбасс-Арену.

Также следует отметить, что Донецк не фигурирует среди локаций сюжетной кампании, то есть каких-то заранее заготовленных сцен, связанных с городом, тоже не будет.

Центральная часть Донецка служит лишь декорацией. Кроме Донецка, в списке мультиплеерных карт является сирийское поселение и даже лондонская площадь Пикадилли.

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Объянение авторов игры. Разработчики Modern Warfare заверили, что хотят изобразить жестокость современных сражений гораздо смелее, чем обычно себе позволяют игры, но платой за это стала замена реальных стран и группировок на вымышленные. К примеру, тот же Донецк фигурирует в Call of Duty: Modern Warfare под названием Верданськ.

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Технологии, Игры, Call of Duty, Техно, Call of Duty: Modern Warfare.
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