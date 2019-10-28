Apple AirPods Pro официально представили

Новости технологии:Компания Apple представила новое поколение беспроводных наушников AirPods Pro.

Специального мероприятия не было – наушники появились на официальном сайте компании.

Характеристики. AirPods Pro стали третьим поколением беспроводных наушников от Apple. Причем это первые беспроводные наушники компании, получившие активное шумоподавление.

Эта технология оценивает окружающие шумы 200 раз в секунду и адаптирует звучание, маскируя помехи.

При этом чтобы пользователь мог слышать окружающее пространство, есть режим "прозрачности" – тогда наушники передают и музыку, и шумы вокруг.

При этом у AirPods Pro изменился дизайн. Они получили вакуумную конструкцию. Инженеры уверяют, что девайс обеспечивает более насыщенное звучание. Они имеют удобную посадку в ушной раковине.

Время работы от батареи такие, как у предыдущей модели:

Это до 5 часов прослушивания в обычном режиме;

до 4,5 часов прослушивания при активном шумоподавлении.

В общем, используя кейс можно пользоваться наушниками сутки без дополнительной подзарядки при прослушивании музыки и 18 часов при использовании для разговоров.

Цена. AirPods Pro на американском рынке оценили в 249 долларов (6 200 гривен). Новинка поступит в продажу 30 октября.