Не только белые: Apple AirPods Pro получат новые расцветки

Китайские инсайдеры поделились новой информацией о беспроводных наушниках AirPods Pro, которые Apple должна представить со дня на день.

На "живых" фотографиях показан зарядный футляр к новым наушникам. Визуально, он стал заметно больше нынешнего кейса для AirPods. Это подтверждает слухи о том, что новая модель будет крупнее предыдущих.

Другой источник уверяет, что Apple AirPods Pro получат сразу восемь расцветок, в том числе черную, белую и зеленую — Midnight Green.

Apple’s next-gen AirPods Pro new color options, will be black and midnight green according to Economic Daily News #airpods3 pic.twitter.com/goUc2kjAzj

— DigiSlice (@DigiSlice) October 27, 2019