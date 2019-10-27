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Не только белые: Apple AirPods Pro получат новые расцветки

Не только белые: Apple AirPods Pro получат новые расцветки
13:35 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter

Новости технологии:Новые наушники Apple AirPods Pro получат 8 расцветок и ценник в $259.

Китайские инсайдеры поделились новой информацией о беспроводных наушниках AirPods Pro, которые Apple должна представить со дня на день.

На "живых" фотографиях показан зарядный футляр к новым наушникам. Визуально, он стал заметно больше нынешнего кейса для AirPods. Это подтверждает слухи о том, что новая модель будет крупнее предыдущих.

Другой источник уверяет, что Apple AirPods Pro получат сразу восемь расцветок, в том числе черную, белую и зеленую — Midnight Green.

Ожидается ценник в $259. Это на $100 дороже предыдущей модели и одна из самых высоких цен в сегменте.

Наушники AirPods Pro от Apple появятся в продаже уже в этом месяце

Напомним, Apple AirPods Pro приписывают систему шумоподавления, защиту от воды, металлический корпус и датчик ЧСС. Официальный анонс должен состояться в ближайшие дни — до конца месяца.

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Все по теме:

Apple, Наушники, Технологии, Техно, Apple Airpods, Apple AirPods Pro.
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