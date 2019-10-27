Не только белые: Apple AirPods Pro получат новые расцветки

Новости технологии:Новые наушники Apple AirPods Pro получат 8 расцветок и ценник в $259.

Китайские инсайдеры поделились новой информацией о беспроводных наушниках AirPods Pro, которые Apple должна представить со дня на день.

На "живых" фотографиях показан зарядный футляр к новым наушникам. Визуально, он стал заметно больше нынешнего кейса для AirPods. Это подтверждает слухи о том, что новая модель будет крупнее предыдущих.

Другой источник уверяет, что Apple AirPods Pro получат сразу восемь расцветок, в том числе черную, белую и зеленую — Midnight Green.

Apple’s next-gen AirPods Pro new color options, will be black and midnight green according to Economic Daily News #airpods3 pic.twitter.com/goUc2kjAzj — DigiSlice (@DigiSlice) October 27, 2019

Ожидается ценник в $259. Это на $100 дороже предыдущей модели и одна из самых высоких цен в сегменте.

Напомним, Apple AirPods Pro приписывают систему шумоподавления, защиту от воды, металлический корпус и датчик ЧСС. Официальный анонс должен состояться в ближайшие дни — до конца месяца.