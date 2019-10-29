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Смогут ловить мух!: ученые создали робота похожего на язык хамелеона

Смогут ловить мух!: ученые создали робота похожего на язык хамелеона
16:44 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости технологии:Данные роботы смогут ловить живых насекомых в мгновение ока.

Хамелеоны, саламандры и многие жабы используют накопленную энергию для моментального ускорения своего липкого языка — так они ловят насекомых, находящихся на расстоянии до полутора длин своего тела со скоростью в одной десятой секунды. Инженеры Школы промышленной инженерии Пердью разработали новый класс роботов, которые могут воссоздавать эти биоинспирированные мощные и высокоскоростные движения с использованием накопленной упругой энергии. 

Эти роботы будут изготовляться с использованием растягивающихся полимеров, похожих на резиновые ленты, с внутренними пневматическими каналами, которые расширяются при повышении давления.

Эластичная энергия этих роботов сохраняется за счет растяжения их тела в одном или нескольких направлениях в процессе изготовления в соответствии с природными принципами. Подобно удару языком хамелеона, пневматический мягкий робот способен увеличить свою длину в пять раз, поймать муху и вернуть свой размер обратно 120 миллисекунд.

"Мы верили, что если бы мы могли изготовить роботов, способных выполнять такие движения с большой амплитудой на высокой скорости — подобно хамелеонам — то многие автоматизированные задачи могли бы быть выполнены более точно и намного быстрее" - Доктор Мартинес из Школы промышленной инженерии Пердью.

Классические роботы сейчас создаются с использованием твердых и тяжелых компонентов. Такая технология довольно сильно замедляет их движение из-за инерции, от которой и хотят избавиться инженеры.

Многие птицы, такие как трехпалый дятел, достигают окуня с практически нулевой силой, используя упругую энергию, накопленную в напряженных сухожилиях в задней части ног. Анатомия этих птиц послужила примером, позволяющим изготавливать роботизированные захваты, способные к нулевой мощности, выдерживающие до 100-кратного веса.

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Совместимость мягких рычагов этих захватов с захваченным предметом максимизирует площадь контакта, улучшая захват и облегчая удержание при нулевой мощности.

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Роботы, Технологии, Хамелеон, Хетно.
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