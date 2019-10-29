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Uber запустил доставку еды с помощью дрона

Uber запустил доставку еды с помощью дрона
21:14 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Twitter

Новости технологии:Зарядки конвертоплана хватит всего на восемь минут полета.

Uber представила концепт своего дрона для доставки еды на саммите Forbes Under 30, который проходит с 27 по 30 октября в Детройте, сообщает издание The Verge. Если все пойдет по плану, первую модель беспилотника испытают до конца 2019 года. 

Будучи оснащенным вращающимися крыльями с шестью роторами, аппарат способен подниматься на высоту до 120 метров, зависать при ветре, порывы которого достигают скорости 48 километров в час, и выполнять вертикальные взлет и посадку. Управлять дронами будет система Uber’s Elevate Cloud Systems.

Конвертоплан позволяет перевозить один заказ, который включает обед на двух человек. Время в полете с учетом зарядки составит максимум восемь минут на расстояние (туда и обратно) более 19 километров. \

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Это обусловлено тем, что беспилотник станет лишь частью процесса доставки: он будет привозить еду не непосредственно клиенту, а водителю Uber Eats, который и завершит заказ. Посадку дронов предполагают осуществлять прямо на автомобили Uber, расположенные рядом с конечным пунктом доставки.

В начале этого лета компания Uber сообщила о планах запуска воздушного такси в Австралии к 2023 году.

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Доставка, Технологии, Uber, Доставка еды.
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