Скачать
Среда, 30.10.2019
Инвестфорум в Мариуполе, разведение сил в Золотом и другие главные новости Украины и мира 29 октября
Главные новости 29 октября: Инвестфорум в Мариуполе и разведение сил в Золотом
В Украине продолжает холодать: синоптики обещают туманы и морозы
В Украине продолжает холодать: синоптики обещают туманы и морозы
Месси обогнал Роналду по количеству голов на клубном уровне
Месси обогнал Роналду по количеству голов на клубном уровне
Приметы и обряды на 30 октября – День Осия Колесника
Приметы и обряды на 30 октября – День Осия Колесника

Появилась сверхкомпактная 3D-камера на основе зрительного аппарата пауков

Смотрите фото (4)
Появилась сверхкомпактная 3D-камера на основе зрительного аппарата пауков
09:23 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото:pixabay

Новости технологии:Рассматриваемый предмет будет выглядеть размытым в одном глазу, но четким — в другом. Это позволяет паукам эффективно рассчитывать глубину.

Команда исследователей из Гарвардского университета решила разработать устройство, которое выполняло бы функции, аналогичные Face ID, но чтобы его можно было встроить в умные часы или микророботы.

Гарвардские ученые разработали сверхкомпактную 3D-камеру с высокоэффективным датчиком глубины, взяв за основу устройства зрение пауков-скакунов, которые способны прыгать на расстояние, в несколько раз превышающее длину их тела, и нападать на ничего не подозревающих мух. О разработке сообщается на сайте университета.

Датчики глубины используются в таких функциях смартфонов, как Face ID (сканер объемно-пространственной формы лица для разблокировки гаджета). Они работают при помощи тысяч невидимых лазерных точек, которые отображают мельчайшие черты человеческого лица. Для выполнения такого количества вычислений требуются быстрый процессор и мощная батарея.

Специалисты из Гарварда решили создать устройство, которое выполняло бы аналогичные функции, но чтобы его можно было встроить в небольшие гаджеты, например в умные часы или микророботы. И, чтобы найти более эффективный способ для измерения глубины, ученые обратились за вдохновением к природе, в частности к крошечным паукам-скакунам, которые могут атаковать добычу со значительного расстояния.

В отличие от человека, у которого каждый глаз захватывает разные изображения, а затем мозг сравнивает их для восприятия глубины и подает информацию, каждый глаз мелкого паука захватывает картинку с разной степенью размытости, которая уже содержит данные о том, на какой дистанции находится объект.

Смогут ловить мух!: ученые создали робота похожего на язык хамелеона

Чтобы воспроизвести способности пауков, ученые взяли металинзу, которая использует наноструктуры для фокусировки света и способна одновременно отображать два изображения с разной степенью размытости. "Вместо того чтобы использовать многослойную сетчатку для захвата нескольких изображений одновременно, как это делают пауки, металинза расщепляет свет и формирует два по-разному сфокусированных изображения на фотодатчике", — объясняет доктор наук Чжуцзюнь Ши.

Для завершения разработки специалисты задействовали высокоэффективный алгоритм, который проанализировал два изображения, создаваемых металинзами, и использовал их для построения "карты глубины". Так ученые смогли создать 3D-камеру с высокоэффективным датчиком глубины нового типа, которую можно встроить как в VR-гарнитуры, так и в носимые устройства и микророботы, поскольку ее ширина не превышает трех миллиметров.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Исследования, Наука, Технологии, Пауки, Техно, 3D-камера.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 30 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Невероятно полезные: веские причины добавить в свой рацион куриные яйца
03 Инвестфорум в Мариуполе, разведение сил в Золотом и другие главные новости Украины и мира 29 октября
04 Медики назвали 3 опасных последствия привычки пить кофе
05 Зеленский приветствовал принятие Радой закона о добровольцах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Канадская провинция признала Голодомор геноцидом украинского народа
Канадская провинция признала Голодомор геноцидом
Сутки на Донбассе: оккупанты не прекращают обстрелов украинских военных
ООС: Боевики не прекращают обстрелов украинских военных
&quot;Закрытые пляжи&quot; отныне вне закона
"Закрытые пляжи" отныне вне закона
Осенний калейдоскоп: самые красивые места для путешествий в золотую пору
Осенний калейдоскоп: самые красивые места для путешествий в золотую пору
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь