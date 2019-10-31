Twitter полностью отказывается от политической рекламы

Новости технологии:Компания Twitter прекращает публиковать политическую рекламу по всему миру.

Сооснователь и гендиректор социальной сети Twitter Джек Дорси предупредил, что компания прекращает публиковать политическую рекламу по всему миру.Об этом Дорси сообщил на своей странице в Twitter.

"Мы приняли решение прекратить публикацию всей политической рекламы на Twitter по всему миру. Мы считаем, что восприятие политических месседжей (пользователями сети – ред.) нужно заслужить, а не покупать", - написал руководитель компании.

Однако, по его словам, "эта сила несет значительные риски для политики, где она может быть использована для влияния на волеизъявление и навредить жизням миллионов людей".

Дорси также отметил, что окончательные правила рекламы компания обнародует до 15 ноября, новая политика вступит в силу 22 ноября, о чем будет сообщено отдельно.