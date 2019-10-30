Apple анонсировала новое обновление watchOS 6.1 для Apple Watch

Новости технологии:Компания Apple в начале сентября выпустила систему watchOS 6 для своих смарт-часов. Теперь дело за обновлениями.

Что известно

Прошивка вышла с номером watchOS 6.1 и её получили все модели Apple Watch, включая даже Series 1 и Series 2. В обновление добавили поддержку беспроводных наушников AirPods Pro, а также новые приложения для первого и второго поколения часов: "Калькулятор", "Голосовые заметки" и "Аудиокниги". Кроме этого, в новом ПО ещё исправили ошибки предыдущей прошивки.

Когда ждать

Обновление уже начали распространять на часы по всему миру. Если вы ещё не получили OTA - придётся немного подождать.

Ранее сообщалось, что Apple AirPods Pro получат новые расцветки.