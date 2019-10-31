Апокалипсис: создан новый необычный калькулятор

Новости технологии:Созданная технология позволяет узнать риск вампирского апокалипсиса.

Физик из Института ядерной физики в польском Кракове Доминик Черни решил выяснить, насколько быстро мир захватят вампиры.

Черни загорелся идеей создания калькулятора, увидев статью международной группы ученых, которые исследовали математические модели отношений вампиров и людей в художественной литературе.

"Это был довольно трудоемкий проект. Я начал с поиска интересной статьи о вампирах, где авторы тонко предположили существование вампиров на основе реальных данных. Это привлекло мое внимание, и я решил проверить это на научной основе с помощью хорошо известной теории "хищник-жертва", основанной на теории игр. Все это было непросто, поскольку в свободное время я сосредоточился на калькуляторе, мне потребовалось около месяца, чтобы закончить все", – отметил Черни.

В необычном калькуляторе вы можете выбрать, с какими типами вампиров вы хотите начать, а затем изменить такие параметры, как размер человеческой популяции, количество вампиров и тому подобное.

В большинстве моделей действительно трудно помочь людям победить. В подавляющем большинстве случаев вампирам удается полностью захватить власть. Но, несмотря на это, по-прежнему интересно наблюдать, как цифры и графики рассказывают истории о войне между людьми и вампирами.

"Я должен был придать смысл необработанным числам, чтобы создать атмосферу апокалипсиса. Здесь сочетаются две вещи, которые мне кажутся захватывающими: художественная литература и наука. Мне нравится, когда мы можем применять математические модели даже к самым удивительным вещам, и описание апокалипсиса вампира с использованием дифференциальных уравнений определенно занимает первое место в моем списке", – признался ученый.