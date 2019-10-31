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Зашифрованные аудио и видеозвонки: Facebook планирует выпустить новую функцию

Зашифрованные аудио и видеозвонки: Facebook планирует выпустить новую функцию
18:38 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости технологии:Социальная сеть активно тестирует зашиырованные аудио и видеозвонки.

В 2016 году Facebook запустила функцию Secret Conversations — cквозное шифрование чатов, которую может включить любой пользователь. Теперь социальная сеть тестирует эту систему безопасности для аудио и видеозвонков.

Cоциальная сеть Facebook планирует расширить возможности своей функции Secret Conversations. По словам журналистски Джейн Манчун Вонг, которая разбирает приложения, чтобы обнаружить невыпущенные функции, социальная сеть тестирует аудио и видео звонки через Secret Conversations.

В 2016 году Facebook запустила функцию Secret Conversations, которая дает возможность шифрования чатов в Messenger, чтобы защитить их от взлома. В приложении используется такое же шифрование, как в WhatsApp от Facebook.

Недавно социальная сеть объявила о своих планах по внедрению сквозного шифрования во всех своих продуктах, включая Instagram. Однако власти США обеспокоены возможностями расследования случаев сексуальной эксплуатации детей, терроризма и вмешательства в ход выборов, которые происходят на платформе Facebook. Пока окончательное решение о введение функции не принято.

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Журналисты утверждают, что для использования функции в приложении Messenger нужно будет нажать на фотографию своего профиля, перейти в раздел Secret Conversations, а затем включить его. После этого никто, кроме пользователя и получателя, не сможет прочитать чат. Кроме того, разговор будет виден только на выбранном устройстве.

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Все по теме:

Facebook, Социальная сеть, Технологии, Звонки, Функции, Техно, Видеозвонки, Аудиозвонки.
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