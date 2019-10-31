Сам себе художник: Snapchat представил новую функцию

Новости технологии:Новая функция 3D Paint от Snapchat позволяет легко создавать собственные снимки AR с камеры.

С помощью новой функции 3D Paint сервиса Snapchat пользователи смогут нарисовать собственную маску с различными элементами дополненной реальности в режиме реального времени прямо в камере.

Для использования функции 3D Paint необходимо просто открыть камеру в приложении Snapchat, после чего нажать на иконку Create на панели с AR-элементами на нижней плашке экрана.

3D Paint позволит нарисовать любые объекты и визуальные эффекты, которые сервис переведет в AR-элементы.

Сейчас функция 3D Paint доступна только для пользователей iOS. На операционной системе Android функция появится в ближайшие месяцы.

Впервые AR-маски в Snapchat появились еще в 2015 году. Тогда их могли создавать только разработчики, но в 2017 году компания выпустила десктопный сервис Lens Studio, с помощью которого пользователи могли разрабатывать собственные AR-элементы.