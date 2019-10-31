Обзор ноутбука ThinkPad T590: основные характеристики и преимущества

Новости технологии:Линейка ноутбуков Lenovo ThinkPad по праву считается премиальной: устройства всегда получают мощную начинку даже для самых сложных задач и стильный дизайн.

ThinkPad T590 не стал исключением из правил и смог порадовать приятным опытом пользования, мобильностью и легкостью.

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Дизайн и эргономика

Lenovo ThinkPad T590 получил матовый поликарбонатный корпус, который, по сравнению с предыдущими моделями, стал меньше и легче. Габариты лэптопа: высота – 19,1 миллиметра, ширина – 365,8 миллиметра, глубина – 248 миллиметров; при этом вес новинки – 1,75 килограмма. Кроме того, ноутбук можно разложить на 180 градусов, что добавляет удобства в использовании девайса.

Дисплей

Ключевой особенностью модели T590 стал 15-дюймовый дисплей с разрешением 4К, IPS-матрицей, яркостью 500 нит и поддержкой технологии Dolby Vision. Изображение на дисплее может похвастаться динамичностью, насыщенностью, широким углом обзора (178 градусов).

Автономность

Если выбрать оптимальный режим энергосбережения и использовать ноутбук для стандартной офисной работы, аккумулятор может обеспечить до 15 часов работы от одного зяряда. При этом аккумулятор благодаря интегрированной технологии быстрой зарядки (Rapid Charge) всего за 15-20 минут может продлить свою работоспособность на 2 часа. До 80% батарея заряжается всего за час.

Процессор и видеокарта

Нам в руки попала модель с 4-ядерным процессором Intel Core i7-8565U, работающим на тактовой частоте 1,8 – 4,6 ГГц. Ноутбук обеспечили 8 ГБ оперативной памяти DDR4-2400 МГц, которую можно увеличить до 48 ГБ. Встроенное хранилище представлено SSD на 256 ГБ. Видеокарта интегрированная – Intel UHD Graphics 620.

В повседневном использовании Lenovo ThinkPad T590 работает быстро и не показывает даже намека на притормаживание. Система охлаждения при небольших нагрузках хорошо справляется и работает бесшумно. Однако, если перед ноутбуком поставить ресурсоемкие задачи, то он начинает нагреваться, а вентилятор можно даже услышать.

Безопасность

У Lenovo ThinkPad T590 широкий набор технологий безопасности, что характерно для всех ноутбуков корпоративного класса. Здесь есть считыватель смарт-карт, слот для замка Kensington, сканер отпечатков пальцев и инфракрасная камера с поддержкой распознавания лица. Быстрый вход обеспечивается с помощью Windows Hello.

Цена в Украине

За топовый ноутбук в такой комплектации придется заплатить 37 498 гривен. Новинка уже доступна на украинском рынке.