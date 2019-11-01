А вашу подушку можно подключить к смартфону? Xiaomi удивляет очередным гаджетом

Новости технологии:Xiaomi запустила сбор средств на "умную" подушку с Bluetooth, стереодинамиками, массажером и грелкой.

Компания Xiaomi продолжает экспериментировать и удивлять всех своими новыми необычными продуктами. На этот раз производитель запустил сбор средств на "умную" подушку.

Новинка получила две модели: женскую (60×34×7 см) и мужскую (60×34×10 см). Подушка сделана на 93% из натурального латекса. Он, по словам компании, привезён из Таиланда.

Устройство получило по центру небольшое углубление для шеи, в котором разместили грелку (работает в 6 режимах в диапазоне 38-53°C), массажёр и специальные импульсные излучатели, которые увеличивают кровоток и снимают стресс. Они работают с частотой до 1000 Гц. Производитель утверждает, что импульсы безвредны для человека.

Ещё новинка может похвастаться встроенными стереодинамиками, которые передают звук с помощью вибраций, функцией мониторинга сна и встроенным Bluetooth. Благодаря ему, подушку можно подключить к смартфону.

За подушку придётся отдать 42 доллара США. Первые поставки продукта намечены на 14 декабря.