Скачать
Пятница, 01.11.2019
"Абсолютно уверен": Климкин прогнозирует атаку России на юг Украины (Видео)
"Абсолютно уверен": Климкин прогнозирует атаку России на юг Украины (Видео)
Стенограмму разговора Трампа с Зеленским публиковать не будут: в ОПУ объяснили почему
Стенограмму разговора Трампа с Зеленским публиковать не будут
Фьюри удачно дебютировал в WWE
Фьюри удачно дебютировал в WWE
Выпрямите спину! Что сделает с человеком 20 лет офисной работы (Видео)
Выпрямите спину! Что сделает с человеком 20 лет офисной работы (Видео)

А вашу подушку можно подключить к смартфону? Xiaomi удивляет очередным гаджетом

А вашу подушку можно подключить к смартфону? Xiaomi удивляет очередным гаджетом
02:41 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости технологии:Xiaomi запустила сбор средств на "умную" подушку с Bluetooth, стереодинамиками, массажером и грелкой.

Компания Xiaomi продолжает экспериментировать и удивлять всех своими новыми необычными продуктами. На этот раз производитель запустил сбор средств на "умную" подушку.

Новинка получила две модели: женскую (60×34×7 см) и мужскую (60×34×10 см). Подушка сделана на 93% из натурального латекса. Он, по словам компании, привезён из Таиланда.

Устройство получило по центру небольшое углубление для шеи, в котором разместили грелку (работает в 6 режимах в диапазоне 38-53°C), массажёр и специальные импульсные излучатели, которые увеличивают кровоток и снимают стресс. Они работают с частотой до 1000 Гц. Производитель утверждает, что импульсы безвредны для человека.

Компания Xiaomi представила "умный" унитаз с подогревом (Фото)

Ещё новинка может похвастаться встроенными стереодинамиками, которые передают звук с помощью вибраций, функцией мониторинга сна и встроенным Bluetooth. Благодаря ему, подушку можно подключить к смартфону.

За подушку придётся отдать 42 доллара США. Первые поставки продукта намечены на 14 декабря.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гаджеты, Подушка, Xiaomi.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 1 ноября 2019: все знаки Зодиака
02 Синоптики дали прогноз на ноябрь 2019
03 "Абсолютно уверен": Климкин прогнозирует атаку России на юг Украины (Видео)
04 В НАТО очертили перспективы членства для Украины
05 В ПЦУ сделали заявление относительно празднования Хэллоуина
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Трамп о Джонсоне: Правильный парень для этих времен
Трамп о Джонсоне: Правильный парень для этих времен
Гончарук о росте экономики на 40%: Мы с этим справимся
Гончарук о росте экономики на 40%: Мы с этим справимся
Пристайко о подготовке к обмену пленными: Это не период ожидания
Пристайко о подготовке к обмену пленными: Это не период ожидания
Оно смотрит на нас из пустоты: NASA опубликовало жуткий снимок с телескопа &quot;Хаббл&quot;
Оно смотрит на нас из пустоты: NASA опубликовало жуткий снимок с телескопа "Хаббл"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь