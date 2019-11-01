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Мировой рынок смартфонов впервые за два года показал рост

Мировой рынок смартфонов впервые за два года показал рост
03:39 Сегодня Телеграф digger.ru Фото: pixabay

Новости технологии:Мировые продажи смартфонов выросли впервые за два года.

Аналитическое агентство Strategy Analytics опубликовало отчёт, согласно которому мировые поставки смартфонов выросли на 2% в третьем квартале 2019 года по сравнению продажами за аналогичный период прошлого года.

По данным Strategy Analytics, мировые поставки телефонов показали рост впервые за последние два года. Мировые продажи смартфонов в третьем квартале выросли с 359,8 млн (2018 год) до 366,3 млн (2019 год) единиц.

Директор Strategy Analytics Линда Суи считает, что этот рост обусловлен сильной конкуренцией, снижающей цены и предпочтением потребителей к более крупным дисплеям и наличию 5G в смартфонах.

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Аналитики отмечают, что продажи Samsung выросли на 8% по сравнению с третьим кварталом прошлого года, а поставки Huawei — на 29% за тот же период. При этом продажи Apple упали на 3% по сравнению с прошлым годом, но компания начала стабилизироваться, благодаря низким ценам на iPhone 11 и росту спроса в Азии и США.

Среди других брендов, занимающих значительную долю продаж, Strategy Analytics выделяет Xiaomi и Oppo.

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Смартфоны, Strategy Analytics, Oppo, Xiaomi.
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