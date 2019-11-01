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"Робокубики" возвращаются: проект M-Blocks получил апгрейд (Видео)

"Робокубики" возвращаются: проект M-Blocks получил апгрейд (Видео)
03:52 Сегодня Телеграф fainaidea.com Фото: Скриншот

Новости технологии:Ученые Массачусетского Технологического Университета обновили проект M-Blocks.

Около шести лет тому назад талантливая команда по экспериментальной робототехнике из МТИ представила весьма необычный проект под названием M-Blocks, представляющий собой специального робота, выполненного в формате отдельных кубов, умеющих складываться между собой в автоматическом режиме.

Вот и сегодня та же команда представила значительно переработанный и улучшенный концепт такого робота-конструктора, который теперь получил возможность к более сложному общению между своими отдельными кубами для того, чтобы образовывать еще более сложные геометрические и архитектурные формы.

Обновленный проект получил название M-Blocks 2.0 и стал действительно необычным – прежде всего в связи с упомянутым обновленным алгоритмом общения. Дело в том, что робото-блоки теперь обладают 24 новыми паттернами движения, в том числе и поверх других блоков, а сама система научила их общаться между собой таким образом, чтобы за достаточно короткий промежуток времени оформлять действительно сложные архитектурные формы.

Что и было продемонстрировано в ходе предварительных испытаний в лаборатории CSAIL в МТИ, где специалисты-разработчики также указали на тот факт, что система M-Blocks 2.0 отныне обладает еще более расширенной возможностью своего дальнейшего апгрейда и может порадовать пользователей и сторонних разработчиков значительно более гибкой системой сообщения между отдельными кубами, которые, в свою очередь, получили новый вариант микромотора на 2000 оборотов в минуту и которые теперь обладают более точечными в работе магнитами специального сплава.

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Стоит отметить, что несмотря на столь длительное время разработки проекта, он все еще являет собой нечто экспериментальное и пока что не вполне готовое для применения на массовом коммерческом рынке. К тому же, сама система M-Blocks обладает некоторыми особенностями и нюансами технического характера, которые еще пока не вполне позволяют применять данную разработку непосредственно в контексте того или иного робота, даже самого практического типа.

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Роботы, Кибернетика, M-Blocks.
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