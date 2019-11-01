В Украине доступен стриминговый сервис Apple TV+: цена

Новости технологии:Компания Apple официально запустила свой фирменный стриминговый сервис Apple TV+.

1 ноября компания Apple официально запустила свой фирменный стриминговый сервис Apple TV+. За подписку пользователи могут просматривать эксклюзивные сериалы и фильмы.

Сразу же после запуска Apple TV+ будут доступны сериалы – "Helpsters" (помощники) и "Ghostwriter" (писатель-призрак). Они рассчитаны на детскую аудиторию.

Трейлеры этих сериалов можно увидеть на сайте tv.apple.com.

О чем сериалы? "Ghostwriter" – это перезапуск американского сериала 90-х для детей. Главные герои – четверо детей, раскрывают тайны того, как вымышленные персонажи попадают в реальный мир. Одним из таких персонажей станет Белый Кролик из книги "Алиса в Стране чудес".

Другой проект "Helpsters" – это образовательное шоу, в котором персонажи учат детей решать различные проблемы. Над созданием этого проекта работали создатели "Улицы Сезам".

На сайте tv.apple.com можно посмотреть трейлеры сериалов "The Morning Show" (Утреннее шоу), в котором снялись голливудские звезды Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, "See" (Видеть), "Dickinson" (комедийный сериал о поэтессе Эмили Дикинсон ) и другие.

Цена. Месячная подписка Apple TV+ обойдется пользователям в 4,99 доллара или 125 гривен по нынешнему курсу. Это вдвое дешевле, чем стоит подписка конкурента Netflix.

Apple TV+ в Украине. Сервис можно посмотреть на всех устройствах Apple – iPhone, iPad, Mac и на приставке Apple TV. Apple TV+ также будет доступен на Windows с помощью браузера по ссылке tv.apple.com. Также сервис доступен как приложение на некоторых смарт-телевизорах Samsung и Sony.