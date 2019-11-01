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Huawei начала продажи смартфонов с поддержкой 5G

Huawei начала продажи смартфонов с поддержкой 5G
11:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости технологии:В Huawei официально стартовали продажи 5G-версий смартфонов линейки Huawei Mate 30.

Сегодня Huawei официально начала продажи 5G-версий смартфонов линейки Huawei Mate 30, предлагая покупателям модели Huawei Mate 30 5G и Mate 30 Pro 5G со стартовой ценой около 700 долларов.

Теперь же компания сообщила, что ей удалось продать за минуту смартфонов на 140 млн долларов или 1 млрд юаней, передает ixbt.com.

Покупателям доступны версии Huawei Mate 30 5G с 8/128 ГБ памяти за 706 долларов, с 8/256 ГБ за 777 долларов, а также Huawei Mate 30 Pro 5G с 8/256 ГБ за 975 долларов и с 8/512 ГБ за 1116 долларов.

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Вся линейка Huawei Mate 30 продается очень хорошо в Китае. В начале этого месяца сообщалось, что компания уже продала более миллиона единиц Mate 30 и Mate 30 Pro. Это впечатляет, так как отметка в 1 млн смартфонов была покорена менее чем за неделю.

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Смартфон, Huawei, Технологии, Huawei Mate 30.
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