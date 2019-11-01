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WhatsApp представил новую функцию для Android

WhatsApp представил новую функцию для Android
14:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости технологии:WhatsApp представил функцию для пользователей операционной системы Android.

Мессенджер WhatsApp представил функцию для пользователей операционной системы Android, которая позволит им разблокировать приложение отпечатком пальца.

Об этом говорится в блоге мессенджера.

"Ранее в этом году мы внедрили поддержку Touch ID и Face ID, чтобы усилить уровень безопасности пользователей WhatsApp. Сегодня мы представляем подобный метод аутентификации для телефонов, поддерживающих Android, что позволит разблокировать наше приложение отпечатком пальца", - сообщили в WhatsApp.

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Пользователи также могут выбрать, когда они хотят, чтобы приложение было автоматически заблокировано: сразу, через 1 или через 30 минут пользования.

По данным портала The Verge, в настоящее время функция пока еще не доступна во всех регионах мира.

Ранее эта функция по аутентификации была представлена для пользователей операционной системы iOS.

Как сообщалось, мессенджер WhatsApp тестирует новую функцию, которая позволит сообщениям самостоятельно удаляться.

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Android, Технологии, Новости технологий, WhatsApp.
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