Мобильные операторы Китая запустили 5G

Крупнейшие китайские мобильные операторы начали предоставлять услуги связи пятого поколения 5G.
Об этом сообщает Xinhua.
«Три крупнейших оператора мобильной связи Китая в четверг запустили свои долгожданные тарифные планы 5G», - говорится в сообщении.
31 октября мобильные операторы China Mobile, China Unicom и China Telecom одновременно объявили о своих тарифных планах с услугами 5G по цене от 128 юаней (около 451 грн) до 599 юаней (2100 грн). Услуга доступна для потребителей в 50 городах Китая, включая Пекин и Шанхай.
Как отмечает издание ВВС, китайские операторы первоначально запланировали запуск 5G на следующий год.