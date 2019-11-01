Мобильные операторы Китая запустили 5G

Новости технологии:В Китае мобильные операторы начали предоставлять услуги связи пятого поколения 5G.

Крупнейшие китайские мобильные операторы начали предоставлять услуги связи пятого поколения 5G.

Об этом сообщает Xinhua.

«Три крупнейших оператора мобильной связи Китая в четверг запустили свои долгожданные тарифные планы 5G», - говорится в сообщении.

31 октября мобильные операторы China Mobile, China Unicom и China Telecom одновременно объявили о своих тарифных планах с услугами 5G по цене от 128 юаней (около 451 грн) до 599 юаней (2100 грн). Услуга доступна для потребителей в 50 городах Китая, включая Пекин и Шанхай.

Как отмечает издание ВВС, китайские операторы первоначально запланировали запуск 5G на следующий год.