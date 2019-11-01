В Huawei нашли решение одной из основных проблем новых смартфонов

Новости технологии:После некоторых проблем с гибким смартфоном Samsung Galaxy Fold, компания Huawei отложила релиз своего гибкого устройства Mate X.

Китайский вендор рассказал об особенностях дисплея долгожданного смартфона, которые обеспечат ему надежность и длительный срок эксплуатации.

Дисплей Huawei Mate X подвержен риску получения царапин и потертостей во время повседневного использования, сообщает Android Police.

Как инженеры решили проблему? Для решения этой проблемы производитель оборудовал дисплей слоем прозрачного полиамида, разработанного южнокорейской компанией Kolon Industries. Утверждается, что благодаря своей жаропрочности и ударопрочности этот материал позволит владельцам смартфона не беспокоиться о повреждении экрана во время сборки.

Похожей защитой обладает один из первых созданных устройств Royole, а также обновленный Galaxy Fold от Samsung. Дата старта продаж Huawei Mate X. Заметим, продажи смартфона Huawei Mate X намечены на 15 ноября.