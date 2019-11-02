OnePlus 6 и OnePlus 6T получили первую Oxygen OS на Android 10

Новости технологии:Две недели назад компания OnePlus выпустила первую открытую бета-версию OxygenOS 10 для OnePlus 6 и OnePlus 6T.

Сегодня, неожиданно для всех, вышла стабильная версия ПО.

Что известно?

Об этом начали сообщать пользователи обеих устройств на форумах XDA-Developers и Reddit. Интересно то, что официальной информации про обновление пока нет. Если OTA вам ещё не прилетело, то скачать прошивку можно через приложение Oxygen Updater. Новое ПО весит около 1.8 ГБ.

Что нового?

OxygenOS 10 основана на операционной системе Android 10 и в ней разработчики компании добавили множество полезных нововведений. Например, возможность кастомизировать иконки и акценты интерфейса, новые жесты управления (как в смартфонах Pixel), обновлённую тёмную тему, а также игровое пространство Game Space и изменённую функцию Ambient Display. Ещё в прошивке улучшили безопасность и расширили настройки местоположения.