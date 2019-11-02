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OnePlus 6 и OnePlus 6T получили первую Oxygen OS на Android 10

OnePlus 6 и OnePlus 6T получили первую Oxygen OS на Android 10
12:29 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Две недели назад компания OnePlus выпустила первую открытую бета-версию OxygenOS 10 для OnePlus 6 и OnePlus 6T.

Сегодня, неожиданно для всех, вышла стабильная версия ПО.

Что известно?

Об этом начали сообщать пользователи обеих устройств на форумах XDA-Developers и Reddit. Интересно то, что официальной информации про обновление пока нет. Если OTA вам ещё не прилетело, то скачать прошивку можно через приложение Oxygen Updater. Новое ПО весит около 1.8 ГБ. 

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Что нового?

OxygenOS 10 основана на операционной системе Android 10 и в ней разработчики компании добавили множество полезных нововведений. Например, возможность кастомизировать иконки и акценты интерфейса, новые жесты управления (как в смартфонах Pixel), обновлённую тёмную тему, а также игровое пространство Game Space и изменённую функцию Ambient Display. Ещё в прошивке улучшили безопасность и расширили настройки местоположения.

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Все по теме:

Гаджеты, Смартфон, Технологии, Телефон, IT, OnePlus 6, OnePlus 6T.
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