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Чрезвычайно реалистично: создан принтер, создающий красочные 3D-голограммы

Чрезвычайно реалистично: создан принтер, создающий красочные 3D-голограммы
16:04 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости технологии:Технология предлагает высокоскоростную высококачественную печать, которая может быть полезна для архитектурных моделей, изобразительного искусства, экспонатов и других приложений.

Исследователи разработали новый принтер, который создает цифровые 3D-голограммы с беспрецедентным уровнем детализации и реалистичности цвета. Новый принтер можно использовать для воссоздания объектов в высоком разрешении для музейных экспозиций, архитектурных макетов, произведений искусства или рекламы. Причем просмотр голограмм не требуют очков или специальных средств просмотра.

"Наш исследовательский проект, который длился 15 лет, был направлен на создание голографического принтера со всеми преимуществами предыдущих технологий и устранением таких недостатков, как дорогие лазеры, низкая скорость печати, ограниченное поле зрения и ненасыщенные цвета", — отметил руководитель исследовательской группы Ив Дженте. "Мы сделали это, создав принтер CHIMERA, который использует недорогие коммерческие лазеры и высокоскоростную печать для производства голограмм с высококачественным цветом, охватывающим широкий динамический диапазон".

Исследователи описали новый принтер, который создает голограммы с широким полем зрения и полным параллаксом на специальном фотографическом материале, который они разработали. Полные параллаксные голограммы реконструируют объект таким образом, чтобы он был виден во всех направлениях с полем зрения в 120 градусов.

Принтер может создавать голограммы на основе 3D компьютерных моделей или сканов, полученных с помощью специального устройства, разработанного исследователями.

На 3D-принтере напечатали Lamborghini Aventador (Фото, Видео)

Принтер CHIMERA использует красные, зеленые и синие маломощные лазеры непрерывного действия с затворами, которые регулируют экспозицию для каждого лазера в течение нескольких миллисекунд. Исследователи также создали специальную антивибрационную механическую систему для защиты голографической пластины от перемещения во время проекции.

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Технологии, Принтер, Голограмма, 3D-принтер, Техно, 3D-голограмма.
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