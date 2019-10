На 3D-принтере напечатали Lamborghini Aventador (Фото, Видео)

Американец Стерлинг Бэкус по просьбе своего сына на 3D-принтере сделал работающую копию Lamborghini Aventador.

Все началось с того, что 11-летний сынишка Стерлинга Бэкуса увлекся на приставке XBOX игрой Forza, где он управлял Lamborghini Aventador. Он спросил у отца, могут ли они сами построить Aventador. Отец сказал, что конечно могут.

Здесь нужно уточнить, что Бэкус по образованию физик. Он работает в компании KMLabs, которая занимается лазерными технологиями. То есть у него были соответствующие знания. Правда, кое-чему ему пришлось учиться… в видео на YouTube.

Dad 3D-printed a Lamborghini because his son liked one in Forza https://t.co/CJ6bvaTdJA pic.twitter.com/PzbtJa48F3

