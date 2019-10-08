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На 3D-принтере напечатали Lamborghini Aventador (Фото, Видео)

На 3D-принтере напечатали Lamborghini Aventador (Фото, Видео)
16:47 Сегодня Телеграф autonews.ua Фото: Twitter

В наше время технологии развиваются очень быстро. Казалось, совсем недавно придумали 3D-печать, а сейчас при помощи этой технологии делают автомобили.

Американец Стерлинг Бэкус по просьбе своего сына на 3D-принтере сделал работающую копию Lamborghini Aventador.

Все началось с того, что 11-летний сынишка Стерлинга Бэкуса увлекся на приставке XBOX игрой Forza, где он управлял Lamborghini Aventador. Он спросил у отца, могут ли они сами построить Aventador. Отец сказал, что конечно могут.

Здесь нужно уточнить, что Бэкус по образованию физик. Он работает в компании KMLabs, которая занимается лазерными технологиями. То есть у него были соответствующие знания. Правда, кое-чему ему пришлось учиться… в видео на YouTube.

Для автомобиля "Interceptor" ("Перехватчик") Бэкус самостоятельно сделал стальное шасси. Двигатель он снял с Corvette. Панели кузова напечатаны на принтере Creality CR-10 105, который он купил в Интернете за 900 долларов. Кстати, всего на этот суперкар было потрачено 20 000 долларов.

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Кузов сделан из специально доработанного карбонового волокна, так как обычный пластик под воздействием ультрафиолетовых лучей теряет свою форму.

Бэкус хочет, чтобы этот автомобиль стал участником программы Science Technology, Engineering, Art, and Mathematics (STEAM). Дети наглядно увидят, на что способны современные технологии.

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Автомобиль, Авто, Lamborghini, Новинки, 3D-принтер, Lamborghini Gallardo, Lamborghini Aventador.
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