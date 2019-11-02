Скачать
Суббота, 02.11.2019
Госбюджет 2020: в СНБО обсудили предложения к проекту
Госбюджет 2020: в СНБО обсудили предложения к проекту
"Динамо" - "Львов": метро Киева может изменить режим работы
"Динамо" - "Львов": метро Киева может изменить режим работы
Шахтер обыграл Карпаты: дебютный гол Борячука (Видео)
Шахтер обыграл Карпаты: дебютный гол Борячука (Видео)
"Miss CosmoWorld 2019": известно имя победительницы
"Miss CosmoWorld 2019": известно имя победительницы

Наверное, Xiaomi "любит" готовить: компания представила индукционную плиту

Наверное, Xiaomi "любит" готовить: компания представила индукционную плиту
18:06 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости технологии:Компания Xiaomi выпустила новую индукционную плиту Mi Induction Cooker C1.

Устройство компания уже традиционно представила на фирменной краудфандинговой платформе.

Как передает Gizmochina.com в арсенале Xiaomi есть и другие интересные предметы бытовой техники. В частности, производитель выпустил рисоварку Mi Rice Cooker, которая стоит 299 юаней.

Чем интересна плита? Плита имеет 6 различных режимов приготовления пищи. При чем выбрать нужный режим можно с помощью одного нажатия.

А вашу подушку можно подключить к смартфону? Xiaomi удивляет очередным гаджетом

На лицевой стороне устройства размещен дисплей и кнопка контекстного меню для выбора функций, среди которых кастрюля, жаркое, приготовление пищи, жарка, суповая каша, кипяток.

Цена. Mi Induction Cooker C1 стоит 119 юаней (это всего 17 долларов).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Технологии, Гаджет, Плита, Техно, Xiaomi, Индукционная плита, Mi Induction Cooker C1.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Удивительные поездки: самые милые попутчицы в поездах
02 Nord Stream 2: Польский эксперт озвучил лучший и худший шаг для Украины
03 Родительская суббота: как сегодня упоминают близких и что нельзя делать
04 Коболев рассказал об очередной победе украинских газовиков
05 Гороскоп на завтра, 2 ноября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
С воскресенья в Золотом украинцам разрешат свободно перемещаться
С воскресенья в Золотом украинцам разрешат свободно перемещаться
В Закарпатской области назначен глава Нацполиции (Видео)
В Закарпатской области назначен глава Нацполиции (Видео)
Порывы ветра: прогноз погоды на выходные
Порывы ветра: прогноз погоды на выходные
&quot;Порядочность мертва&quot;: Сару Джессику Паркер &quot;обокрали&quot; на Хэллоуин (Видео)
"Порядочность мертва": Сару Джессику Паркер "обокрали" на Хэллоуин (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь