Наверное, Xiaomi "любит" готовить: компания представила индукционную плиту

Новости технологии:Компания Xiaomi выпустила новую индукционную плиту Mi Induction Cooker C1.

Устройство компания уже традиционно представила на фирменной краудфандинговой платформе.

Как передает Gizmochina.com в арсенале Xiaomi есть и другие интересные предметы бытовой техники. В частности, производитель выпустил рисоварку Mi Rice Cooker, которая стоит 299 юаней.

Чем интересна плита? Плита имеет 6 различных режимов приготовления пищи. При чем выбрать нужный режим можно с помощью одного нажатия.

Xiaomi Mi Induction Cooker C1: nuovo prodotto in crowdfunding, con sei modalità di cottura XIAOMI, Xiaomi Mi Induction Cooker C1https://t.co/w8Tknzb0rW pic.twitter.com/lZ8e4xh8Ua — GizChinait (@GizChinait) October 29, 2019

На лицевой стороне устройства размещен дисплей и кнопка контекстного меню для выбора функций, среди которых кастрюля, жаркое, приготовление пищи, жарка, суповая каша, кипяток.

Цена. Mi Induction Cooker C1 стоит 119 юаней (это всего 17 долларов).