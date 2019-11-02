Владельцы iPhone могут остаться без интернета: какая модель в зоне риска

Новости технологии:Обладателям iPhone 5 стоит обновить свои гаджеты, дабы не лишиться доступа к интернету.

Уже сегодня, 2 ноября, владельцы iPhone 5 рискуют остаться без доступа к интернету. Дело в том, что они не обновили операционную систему. Компания Apple уже разослала пользователям соответствующее предупреждение.

Как пишет bbc.com, iPhone 5 нужно успеть обновить операционную систему до конца недели.

Из-за обновления прошивки в iPhone возникают серьезные проблемы Из-за обновления прошивки в iPhone возникают серьезные проблемы

Владельцы iPhone 5 должны загрузить обновления операционной системы до iOS 10.3.4. на это они имеют срок до конца недели. Ведь с 3 ноября будут заблокированы некоторые функции, которые зависят от даты и времени.

То есть проблемы могут возникнуть с использованием веб-браузера, App Store, электронной почты и iCloud. Пользователи этих устройств уже получают сообщения с предупреждением.