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Больше чем у Samsung Galaxy S10+: Galaxy S10 Lite получит более емкую батарею

Больше чем у Samsung Galaxy S10+: Galaxy S10 Lite получит более емкую батарею
01:09 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Samsung Galaxy S10 Lite будет иметь батарею емкостью 4370 мАч.

Как мы писали раньше, Samsung готовит еще одного представителя флагманского семейства Galaxy S10 — смартфон Samsung Galaxy S10 Lite. И вот в базе ANATEL (регулятор Бразилии) появилась информация о емкости его аккумулятора.

И сколько?

Итак, в документах Galaxy S10 Lite проходит под номером SM-G770F. И он получит аккумулятор емкостью 4370 мАч. Также подтвердилась версия для двух SIM-карт.

Кстати, ранние слухи приписывали ему батарею на 4500 мАч с быстрой 45-ваттной зарядкой. Подтвердится ли мощность зарядки — вскоре узнаем.

Напомним, у Galaxy S10 емкость аккумулятора 3400 мАч, у Galaxy S10+ — 4100 мАч. И только у Galaxy S10 5G батарея более емкая — 4500 мАч.

Ожидается, что Galaxy S10 Lite получит 6.7-дюймовый AMOLED Full HD+ дисплей, чип Snapdragon 855, 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ ПЗУ, тройную основную камеру на 48 Мп + 12 Мп + 5 Мп, 32-мегапиксельную фронтальную и ОС Android 10. Выйти он должен уже в этом месяце.

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Все по теме:

Samsung, Смартфон, Телефон, Galaxy S10, Galaxy S10 Lite.
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