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Call of Duty: Modern Warfare побила сразу несколько рекордов

Call of Duty: Modern Warfare побила сразу несколько рекордов
11:23 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости технологии:Activision похвасталась успехами Call of Duty: Modern Warfare.

За первые три дня после релиза, который состоялся 25 октября, игра успела заработать 600 млн долларов и стать самой продаваемой в этом году. До конца 2019 года осталось еще пару месяцев, но вряд ли кто-то сможет побить этот рекорд. Возможно, Red Dead Redemption 2, когда выйдет на ПК.

Отметим, что все кто хотели поиграть в ковбоев, уже успели купили себе по игровой приставке, так что рекордов от портирования популярной игры ожидать не стоит.

Отметим, что новая Modern Warfare стартовала в продажах на консолях намного лучше, чем любой предыдущий шутер серии. Также по цифровым продажам эта игра оказалась популярнее всех предыдущих проектов Activision. В этот раз компания показала кучу интересных фишек, которые заставили игроков купить себе по цифровой копии.

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Версия Call of Duty: Modern Warfare для PS4 поставила рекорд по продажам в PSN, при этом еще один рекорд был установлен по количеству предзаказов на консоли Sony. В дальнейшем будет видно сможет ли компания удержать лидирующие позиции до конца 2019 года.

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Рекорд, Технологии, Приставки, Техно, Call of Duty: Modern Warfare, Игра Call of Duty: Modern Warfare, Игры на приставках.
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